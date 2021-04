Un arsenale da guerra in casa ad Altamura, in provincia di Bari: 65 fucili mitragliatori d’assalto (Uzi, kalashnikov, M12, AR15). Poi 33 fucili (tra cui carabine di precisione), Ma anche 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole.

L’arsenale in casa ad Altamura

Tutte la armi finite quindi sotto sequestro da parte della Squadra Mobile di Bari, su disposizione della Dda di Lecce, in una masseria di Altamura (Bari). Le armi erano in un nascondiglio all’interno della masseria durante lunghe indagini che si sono avvalse di intercettazioni ambientali, telefoniche, pedinamenti e ricognizioni fotografiche.

All’esito degli accertamenti, gli agenti della Squadra mobile, su disposizione della Dda di Lecce, hanno deciso di intervenire per sequestrare l’ingente arsenale da guerra. Sulle armi la polizia ha avviato delle perizie per risalire alla provenienza, alla destinazione e all’effettiva titolarità.

Non si conosce la provenienza dell’arsenale

Rimane quindi da capire da dove siano arrivate tutte quelle armi e perché. Non si tratta di una pistola con la matricola cancellata ma di un vero e proprio equipaggiamento da guerra nascosto sotto terra. Adesso la polizia dovrà capire a cosa servissero quelle armi e perché sono state nascoste con così tanta cura, un arsenale in grado di far saltare in aria anche un palazzo. (Video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).