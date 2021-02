Amadeus e la prima serata del Festival di Sanremo: Loredana Bertè col nuovo singolo, Naomi Campbell presenta VIDEO

Amadeus annuncia la prima serata del Festival di Sanremo: Loredana Bertè ospite e Naomi Campbell conduttrice. Il conduttore ha dato l’annuncio durante l’intervista a Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Ormai manca poco all’inizio del Festival, e c’è molta curiosità per questa edizione all’insegna del Covid e delle sue restrizioni. Per esempio il Teatro Ariston sarà senza pubblico.

Amadeus annuncia Loredana Bertè e Naomi Campbell a Sanremo

“Ho una super sorpresa. Alla prima puntata del Festival ci sarà Loredana Bertè con alcuni dei suoi successi e il suo nuovo singolo ‘Figlia di’. Ci sarà anche Naomi Campbell. Non l’ho ancora incontrata, solo a distanza. Presenterà insieme a me la prima serata. E poi ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e Ibrahimovic“. Così Amadeus, ospite di Fazio con Fiorello.

Amadeus e Fiorello, le misure di sicurezza a Sanremo

Fiorello: “Io sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare, a parte il tampone, è studiarti 75 pagine di protocollo, io sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film!”. Amadeus: “Ogni 72 ore facciamo un tampone, io sono già al quarto tampone, solo a Sanremo”.

Amadeus, Fiorello e le polemiche sul Festival di Sanremo

Amadeus: “Non ho mai pensato di creare polemiche, dico delle cose che poi vengono enfatizzate. L’ultima delle polemiche è su Barbara Palombelli, che sarà con noi venerdì sera, Sanremo è di tutti e poi ho pensato ad una donna che ha tante ore di televisione credo che abbia un record di ore”.

Sul metro di distanza tra tutti i partecipanti, Amadeus: “Sì è giusto, ma tranne i congiunti, per esempio i Coma Cose che sono marito e moglie possono stare vicini. Io e Fiorello che siamo congiunti possiamo stare vicini”.

Amadeus e le donne di Sanremo

Amadeus: “Avremo donne diverse ogni sera più altre punteggiature di altre donne che racconteranno cose importanti. Ci sarà Matilda De Angelis, poi Elodie che farà una performance bellissima che sta preparando. Saranno 5 serate di grandissima musica, questa è la certezza che abbiamo. E’ un Sanremo storico, un Sanremo così in 71 anni non si è mai visto e speriamo non si veda mai più”.

Fiorello: “Lo scorso anno ero molto agitato, quest’anno è un po’ la rassegnazione. Lo scoprirò la prima puntata cosa devo fare, ora non lo so”.