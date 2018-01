MIAMI – La maestra lo ha sgridato dicendogli di non giocare con il cibo in mensa e lui ha reagito picchiando con calci e pugni l’insegnante. E’ accaduto in una scuola di Miami ad un bambino di sette anni: il piccolo iscritto alla scuola Coral Way K-8 Center, dopo l’arrivo della polizia chiamata dall’istituto è stato ammanettato.

Quanto accaduto è stato ripreso con un telefonino e il video è finito su YouTube. Il piccolo è stato ripreso mentre veniva condotto al Miami Children’s Hospital ammanettato, con le mani dietro alla schiena. In ospedale è stato visitato per verificare le sue condizioni di salute.

La madre del bambino ha dichiarato piangendo che il suo bambino è stato vittima di un abuso da parte della polizia aggiungendo che il piccolo non aveva mai avuto problemi.