Ancona, proposta di matrimonio allo stadio durante Anconitana-Cantiano

ANCONA – Insolita proposta di matrimonio allo stadio di Ancona. Stefano Socionovo, un giovane che vive nella capoluogo marchigiano, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo di Anconitana-Cantiano ha chiesto alla sua bella Claudia Venturini di sposarlo.

Davanti a tutti i tifosi e a qualche parente, Stefano ha chiesto a Valentina di sposarlo sulle note di “La musica non c’è” di Coez. E’Tv Marche ha filmato la scena, ripresa da Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Lo scorso febbraio, una donna ha detto di no alla proposta di matrimonio che il suo fidanzato aveva organizzato su un palco di Monterrey in Messico. Nel video diventato virale, si vede l’uomo che si mette in ginocchio ed offre alla sua ragazza un mazzo di rose. La giovane prende le rose e resta ferma ad ascoltare. Il fidanzato, a questo punto tira fuori un anello di fidanzamento e la ragazza si copre la bocca e scuote la testa dall’imbarazzo.

Poi pronuncia “no” e lascia poi il palco in lacrime davanti al suo ragazzo che resta in ginocchio. Il video è stato girato a plaza del Paseo de la Fe a Monterrey, la capitale dello stato messicano del Nuevo Leon. I nomi della (ormai ex) coppia non sono stati riportati.