Andrew Cuomo si è dimesso da governatore dello Stato di New York. L’annuncio in diretta tv. “Amo New York, non farei mai nulla che vi danneggia. Così, date le circostanze, la cosa migliore che posso fare per aiutare è farmi da parte, per permettere al governo di tornare a governare”.

Con la voce rotta dalla commozione e trattenendo a stento le lacrime, Andrew Cuomo annuncia la resa. Entro 14 giorni non sarà più governatore, si dimette, compie quel passo indietro che oramai tutti gli chiedevano, dal presidente Joe Biden in giù.

Cuomo si dimette e New York avrà la prima governatrice donna: è Kathy Hochul, l’attuale vice

E lo stato di New York avrà la prima donna governatore della sua storia, l’attuale vice Kathy Hochul. “Questa è una storia di donne coraggiose”, la prima reazione dalla Casa Bianca.

A Cuomo sono bastate poche settimane per cadere in disgrazia. Uno scivolone nel baratro proprio quando sembrava lanciato non solo a vincere il quarto mandato nel 2022, ma a conquistare vette più alte a livello nazionale, con la pandemia che lo aveva consacrato come un vero e proprio leader nello schieramento dei democratici.

Ma a travolgerlo sono state undici donne che lo accusano di molestie sessuali e un rapporto della procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, che sembra inchiodarlo alle sue responsabilità. Ma Andrew, 63 anni, di origini italiane, figlio dello storico governatore Mario Cuomo, continua a difendersi con i denti. Cuomo respinge ogni accusa di comportamento inappropriato: “Mi scuso se ho offeso qualcuno, sono stato troppo familiare con i mei collaboratori, uomini e donne. Ma non ho mai superato il limite, mai…”, ha scandito ancora una volta davanti alle telecamere, parlando chiaramente di “motivazioni politiche” dietro alla vicenda.

Andrew Cuomo: “La gente capirà”

“La gente capirà”, ha aggiunto, “quando prevalgono la faziosità e gli interessi di parte questo può accedere a chiunque”. Poco prima la sua legale, Rita Glavin, aveva bollato il rapporto della procuratrice come “sbagliato e pieno di omissioni”, liquidando le undici accusatrici come “non credibili” e smontando ad uno ad uno i loro racconti.

Ma a questo punto sarà la giustizia ad occuparsene nelle aule dei tribunali civili e penali. La decisione delle dimissioni è maturata solo nelle ultime ore. I ben informati raccontano come fino alla fine Cuomo ha resistito, con i pochi consiglieri rimastigli accanto che hanno sudato sette camice per convincerlo a fare un passo indietro per non rimanere definitivamente schiacciato dalle pressioni, dal rischio di un’ondata di denunce penali e dalla prospettiva di un impeachment.

Alla fine il governatore, oramai di fatto impossibilitato a portare avanti gli impegni legati al suo incarico, si è convinto a cedere, forse nella speranza che pian piano la tempesta si calmi e il tempo possa favorire una sua riabilitazione, salvando così la carriera politica oltre alla reputazione (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).