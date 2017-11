ROMA – Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, annuncia che, al contrario del deputato M5s Di Battista, si ricandiderà alle prossime elezioni: “Mi sento in forma, mi sento giovane e pronto per lavorare ancora per il bene degli italiani”.

Il video è stato postato su Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev. Di Battista ha annunciato la sua non ricandidatura attraverso una diretta Facebook. “In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. E’ una scelta mia, non è legata al Movimento”.

“Ma – precisa ancora Dibba – non lascio il Movimento, non succederà mai. E’ una mia seconda pelle. Lo sosterrò sempre ma al di fuori dei palazzi istituzionali”.