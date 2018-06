ROMA – Antonio Razzi a Un Giorno da Pecora si commuove davanti alla stretta di mano tra Kim Jong-un e Donald Trump: “Combatto da anni per questo giorno”.

L'ex-senatore di Forza Italia ha commentato così gli ultimi sviluppi nei rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti. Sempre in queste ore, Razzi ha descritto così al stretta di mano: "In tanti mi hanno preso per pazzo, ma alla fine avevo ragione io. Non era fantascienza, anzi… l'accordo avrebbe potuto essere siglato anche anni fa".

“A mio avviso – prosegue l’esponente di Forza Italia –,Kim Jong-un è sempre stato aperto alla pace, mentre Trump si è dimostrato un uomo di parola: in campagna elettorale promise un incontro e ha mantenuto la promessa. Loro si somigliano in questo: quello che dicono, lo fanno”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.