ROMA – L’onorevole di FdI Augusta Montaruli nel corso della discussione degli odg al Dl Crescita: “Presidente glielo chiedo con rispetto ma vorrei essere chiamata deputato perché in questo mondo arcobaleno, dove tutti si possono definire come vogliono, io voglio avere il diritto di definirmi deputato, almeno fino a quando la Camera resterà dei deputati e non diventerà Camera dei deputati e delle deputate o addirittura Camera dei deputat* con l’asterisco”.

Per quanto riguarda la votazione del Dl Crescita, la Camera ha approvatola fiducia che il governo ha posto sul decreto legge con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. L’Aula della Camera sarà ora impegnata con l’esame degli ordini del giorno e successivamente con il voto finale.

Una volta approvato dall’Aula della Camera, il provvedimento passerà all’esame del Senato. Il testo deve essere convertito in legge entro la fine del mese, pena la sua decadenza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev