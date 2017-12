BIRMINGHAM – L’autista di un tir si addormenta al volante e travolge le auto ferme in coda. Le immagini terrificanti sono state girate in Gran Bretagna, sull’autostrada M6 nella zona di Birmingham. La dashcam posizionata nella cabina guida riprende il tutto.

Al volante c’era Mariusz Wlazlo, 47 anni, residente a Liverpool. Colto da un colpo di sonno, come mostra il video YouTube, ha inavvertitamente accelerato e il suo bestione ha finito per schiantarsi contro le vetture in coda ad una velocità di quasi 70 chilometri all’ora.