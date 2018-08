Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato che mostra i vigili del fuoco all’opera.

E vigili del fuoco in azione anche a Bologna dove hanno evitato la possibile esplosione di due bombole di Gpl, trovate all’interno di un camper che ha preso fuoco nella notte tra venerdì 10 agosto e sabato 11 nel quartiere fieristico di Bologna. Si è quindi evitata una nuova esplosione provocata, a Bologna, ancora una volta dal Gpl.

I pompieri sono intervenuti verso le 2.15 con due mezzi, dopo diverse chiamate che segnalavano il mezzo in fiamme in prossimità di una rotatoria. All’interno non c’era nessuno ma, durante lo spegnimento, sono state ritrovate due bombole di Gpl, prontamente allontanate e raffreddate. L’area è stata infine messa in sicurezza. Anche in questo caso non si segnalano persone coinvolte.