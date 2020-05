Bari, decine di auto in fila al McDonald’s per un panino. Un passante urla: “Non siete normali”

ROMA – La fase 2 è cominciata e molta gente sta beneficiando della possibilità di comprare cibo da asporto dai bar e i ristoranti (non tutti) che si sono organizzati per effettuarlo.

Il McDonald’s, uno dei più noti marchi di fast food al mondo, si è ovviamente organizzato per permettere ai suoi clienti di comprare cibo da consumare a casa.

Nel quartiere San Paolo a Bari, decine di auto si sono messe in fila per aspettare il proprio turno per comprare hamburger.

Un automobilista, evidentemente non interessato a questo tipo di cibo, ha ripreso la scena con telefono e in dialetto barese ha commentato la scena con un “voi non siete normali”.

