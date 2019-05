Blitz dice

Di Maio propone scambio a Lega: tu mi dai salario minimo, io ti do flat tax. Letta così pari pari su Corriere della Sera. Dunque salario minimo aumentato, Irpef dimezzata, Iva bloccata, pensioni anticipate e redditi di cittadinanza. Resta una sola reticenza di questo governo col braccino evidentemente corto: perché mai più pilu per tutti no?