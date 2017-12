EASTBOURNE – Per aiutare il suo amico ferito, un base jumper si lancia dalla scogliera alta 160 metri col paracadute. Accade a Beachy Head vicino a Eastbourne, nell’East Sussex britannico.

L’uomo si è lanciato per aiutare il suo amico ferito che si era appena schiantato contro le rocce dopo essersi lanciato dalla scogliera con una tuta alare ed aver perso il controllo. Il suo amico che stava aspettando di saltare, è un paramedico addestrato: per questa ragione ha deciso rapidamente di entrare in azione.

Il base jumper ha soccorso il ferito ed ha agevolato il ricovero in ospedale tramite una scialuppa di salvataggio e un elicottero. Su YouTube il lancio spettacolare che però ha fatto discutere. A quanto pare infatti, gli amministratori locali non hanno gradito il gesto eroico del paramedico e lo hanno accusato di aver rischiato la vita facendo un gesto giudicato incosciente.