ROMA – “Voglio ringraziare il coraggio del nostro candidato Antonio Mattia. Non accetto la narrazione di queste ore in cui si parla di flop del Movimento 5 Stelle. I risultati delle regionali sono sempre di 10/20 punti sotto le politiche”.

Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, commentando l’esito delle elezioni in Basilicata dopo Vito Bardi del centrodestra ha vinto superando il candidato di centrosinistra Carlo Tretola. Terzo Mattia. M5s dimezza i voti rispetto alle politiche, ma per Di Maio non si tratta di una sconfitta.

Antonio Mattia, chi è il candidato M5s arrivato terzo in Basilicata

Laureato in Giurisprudenza, sposato e padre di due bambini, Antonio Mattia è un imprenditore di 47 anni che opera a Potenza nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento per famiglie e bambini. Prima aveva lavorato a lungo nel settore commerciale. Appassionato di storia del diritto, di economia e di politica, Mattia è un attivista pentastellato dal 2012.

E’ sicuro che la Basilicata “possa diventare il baricentro dello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. Ha già indicato gli assessori che faranno parte della sua giunta, se domani sarà eletto presidente. Due scelte hanno colpito in modo particolare: il manager Pietro De Sarlo per le politiche dello sviluppo e, “in pectore” per la sanità, un magistrato in servizio nel Palazzo di giustizia di Potenza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa