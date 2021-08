Bebe Vio, la portabandiera azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo, ha annunciato sui social che si dedicherà solo al fioretto e che non parteciperà alle gare di sciabola: “Purtroppo niente gara di sciabola… questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”.

Bebe Vio: “Alle Paralimpiadi di Tokyo farò solo fioretto”

Dopo aver ringraziato la Federazione scherma che l’ha supportata (“In particolare Marco Ciari”), nel video Bebe spiega che farà “solo l’evento del fioretto, che in realtà è la mia gara”.

Bebe Vio felice di essere a Tokyo: “Mi mancava la competizione”

“Sono molto felice di essere qui, mi mancavano troppo le emozioni della competizione”. Così Bebe Vio aveva detto in una conferenza stampa al Media Press Center di Tokyo a due giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici.

A distanza di due anni dall’ultima volta che Bebe è scesa in pedana: “Sono un po’ spaventata ma felicissima di tornare a gareggiare”, ha proseguito la 24enne.

“Non potrei pensare di cambiare sport e fare qualcosa di diverso dalla scherma – ha ammesso ancora la portabandiera azzurra -, questo gruppo è la mia famiglia, ci alleniamo sempre insieme e se riesci a vivere così intensamente con il tuo gruppo, allora i tuoi sogni coincidono con quelli dei tuoi compagni di squadra” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).