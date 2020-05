Belgio, vicepremier non riesce a mettersi la mascherina: ironia sul web

ROMA – Il vicepremier Koen Geens spiega come indossare la mascherina durante una visita al laboratorio dove un gruppo di donne le sta realizzando per fronteggiare la crisi del coronavirus che anche qui ha colpito in maniera molto pesante, con un alto numero di decessi in relazione al numero di abitanti.

Il ministro però sembra non riuscire a infilarsela e scatena l’ironia dei social.

Belgio, mascherine obbligatorie negli aeroporti, sui mezzi pubblici e nelle scuole

In Belgio intanto, diventa obbligatorio indossare una mascherina, o una protezione che copra il naso e la bocca, “ogni volta che si prendono i mezzi pubblici, all’arrivo in una stazione o a una fermata dell’autobus”.

Lo ha annunciato la primo ministro belga, Sophie Wilmes, al termine del Consiglio di sicurezza nazionale, stando all’agenzia di stampa Belga.

Ma “dobbiamo anche indossare le mascherine negli aeroporti e nelle scuole per tutti gli studenti di età superiore ai 12 anni”, ha aggiunto Wilmes.

Il Paese annuncia inoltre un allentamento del lockdown con riaperture progressive e graduali.

“A partire da domenica 10 maggio sarà permesso per ogni famiglia accogliere quattro persone, ma sempre le stesse e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza”.

La riapertura dei negozi avverrà a partire da lunedì 11 maggio ma a certe condizioni: un solo cliente per 10 metri quadrati per un massimo di 30 minuti al quale si consiglia di indossare la mascherina e di recarsi vicino casa o nei pressi del posto di lavoro.

“Fate i vostri acquisti da soli”, ha consigliato Wilmes.

“Caffè, bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi mentre restano vietati i raduni come anche le escursioni”, ha aggiunto la premier (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).