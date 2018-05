ROMA – “Ho parlato con il mercato è sotto analisi a Bruxelles, la situazione è avvilente”. A dirlo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in un video postato su Facebook e ripreso dal’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev è Beppe Grillo.

“C’è qualcuno che parla al posto degli italiani, il mercato. Io l’ho chiamato e mi ha detto che è sotto analisi a Bruxelles, una situazione davvero avvilente, è avvilito anche lui”. Queste le parole del fondatore di M5s, commentando l’incarico di Governo affidato a Carlo Cottarelli dal presidente della Repubblica.

Grillo, nel filmato, spiega che

“Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c’è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia”.