Beppe Grillo e il video in tedesco maccheronico

GENOVA – Dopo il video in mattinata in cui ironizza sulla crisi di governo dicendo che "il mercato parla al posto della gente, io ho provato a chiamarlo, e mi ha detto che è avvilito perché è sotto analisi a Bruxelles", Beppe Grillo torna con un secondo video, sempre diffuso su Facebook e ripreso poi dall'Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Nel video Grillo parla in un incomprensibile tedesco maccheronico in cui si “intuiscono” parole come “inflationen” e “mandolini“.