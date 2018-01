MILANO – Un Silvio Berlusconi in gran forma alla kermesse organizzata dal Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla. Il leader di Forza Italia ha raccontato un aneddoto sugli animali di casa sua: “Ho tra i 10 e i 12 animali, quando torno è sempre una grande festa, mi saltano addosso. Di notte si avvicinano e mi leccano in faccia per baciarmi”.

In Forza Italia ci saranno candidati del Movimento Animalista della Brambilla, di cui saranno condivise tutte le proposte. Lo ha detto Berlusconi, parlando all’assemblea del Movimento a Milano, dove ha promesso “stop all’allevamento di animali per pelliccia, stop agli animali inscatolati nei circhi, via gli animali dal redditometro e istituzione di un garante per i diritti degli animali”.

Il video pubblicato sulla pagina YouTube dell’Agenzia Vista.