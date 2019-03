METAPONTO – “La sinistra candida una farmacista qui in Basilicata, speriamo che non abbia in serbo molte supposte per loro”: non poteva che essere Silvio Berlusconi a fare questa battuta a Metaponto (Matera), durante la campagna elettorale per le Regionali in Basilicata.

La prima battuta era stata fatta non dal palco e Berlusconi ci ha tenuto a rimarcarlo: “Ho fatto una battuta sulla candidata farmacista della sinistra, non mi ero neanche accorto ci fossero telecamere, ma resta una battuta di cui non mi pento”.

Altra battuta cult l’aveva detta poche ore prima: “Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente’. Risposta: ‘Sei un coglione‘”. Così ha detto l’ex premier riferendosi al fatto che “ancora un italiano su due ha fiducia in questo Governo: sono numeri – ha aggiunto – che mi fanno ‘andare fuori di testa’”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.