BRUXELLES – Berlusconi torna a Bruxelles: “Mi dicono che non ci sono belle donne qui”. Silvio Berlusconi è a Bruxelles per una serie di incontri con i leader del partito Popolare Europeo. Mentre sta per sedersi in conferenza stampa si ferma a parlare con un giornalista e gli dice: “Ma tu sei ancora qui a Bruxelles?” Per poi aggiungere all’orecchio: “Mi dicono che qui non ci sono belle donne”. Le persone intorno rispondono sorridendo: “No no, ci sono belle donne anche qui”. Agenzia Vista di Alexander Jahknagiev rilancia il video.

“Eccellente”. Così il Presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento sull’incontro con Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, nella giornata di lunedì 22 gennaio ha incontrato il segretario generale Antonio Lopes, il negoziatore capo della Ueper la Brexit Michel Barnier e il Presidente del Parlamento UE Antonio Tajani. A cena, Berlusconi era invece col capogruppo del PPE al Parlamento Europeo, il tedesco Manfred Weber.