ROMA – A Coffee Break, il programma di approfondomento politico che va in onda la mattina su La7, tra gli ospiti c’è Antonio Maria Rinaldi, l’economista euroscettico vicino a Paolo Savona. In studio viene mostrato un video che risale a dicembre 2016, quando Silvio Berlusconi si disse favorevole al reddito di cittadinanza voluto dal M5s (il video dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev in fondo all’articolo).

In studio c’è anche Alessandro Cattaneo di Forza Italia che afferma: “Se volete vi faccio vedere centinaia di video in cui dice che il reddito di cittadinanza è un’aberrazione“. Rinaldi controbatte e contro il Cavaliere ci va giù durissimo. In romanesco, l’economista afferma: “Però è brutto, perché vor dì che s’è rincojonito”.