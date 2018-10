ROMA – “Sono giovane e reggo il ritmo ma mi fanno fare troppe cose”. Questa la frase che Silvio Berlusconi pronuncia di fronte a Palazzo Grazioli ai giornalisti. L’ex premier prima entra nel palazzo. Poi decide di tornare indietro per parlare con la stampa che lo attende.

Dopo la frase scherzosa, i toni si fanno più seri: “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perchè spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori, tanto paga lo Stato”.

Berlusconi continua: “Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un filmato.