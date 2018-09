ROMA – Silvio Berlusconi prova a ringraziare per gli auguri di compleanno e a sorpresa spunta anche il suo cane a fargli le feste. Il leader di Forza Italia, che ha compiuto 82 anni, sabato 29 settembre, ha festeggiato nella sua villa in Sardegna.

Per l’occasione Berlusconi ha pubblicato un breve video di ringraziamento su Twitter per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in calorosi messaggi di auguri. Tra questi anche l’imprenditore Michele Cascavilla, patron di Lenzuolissimi, che ha acquistato una intera pagina di pubblicità sul quotidiano Il Giornale. “Caro presidente Silvio Berlusconi chi ama non dimentica – gli ha scritto – Auguri di cuore per il suo compleanno”. Suo, ricorda una nota dell’imprenditore, anche il copripiumino che Berlusconi regalò per il compleanno al presidente russo Vladimir Putin.

“In tanti mi hanno scritto per manifestare la loro stima – dice l’ex Cavaliere, guardando in camera – Cercherò di continuare a meritarmi il loro affetto”. Ma a sorpresa viene assalito dal suo golden retriever Harley, che si aggrappa al petto di Berlusconi cercando con il muso di leccargli il viso. Il padrone non si lascia distrarre e porta a termine il video messaggio.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev