COLOGNO MONZESE (MILANO) – Silvio Berlusconi va negli studi di Mediaset e scherza con il pubblico in studio. E quando qualcuno gli dice “sempre Forza Italia” lui ironizza così: “Perché cosa vuole fare, forza Cambogia?”.

L’ex presidente del Consiglio, di nuovo in campo per le elezioni europee con Forza Italia, è andato a Cologno Monzese e ha salutato il pubblico in sala, formato in prevalenza da giovani donne. “Un augurio affettuoso. Cominciate a fare le cose che avete in progetto. Ricordate che bisogna crederci sempre. Sapete voi quanti lavori ho fatto quando facevo l università prima di diventare imprenditore? Ho fatto la lista: ventidue lavori diversi. Dal cameriere al barman, dal fotografo ai funerali al fotografo ai matrimoni, al cantante al chitarrista. Ho fatto di tutto. Poi finalmente ho trovato l’edilizia e ho fatto queste città belle. Quindi voi che siete giovani non dovete mai perdere la fiducia in voi stesse. Dovete provare e riprovare fincHé vi capiterà l’occasione giusta, un lavoro che vi piacerà e nel quale potrete diventare brave e affermate”, ha spiegato il leader di Forza Italia. Al che qualcuno dal pubblico ha gridato: “E sempre Forza Italia”. E Berlusconi ha replicato: “Eh be’, cosa vuol fare, forza Cambogia?”. (Fonte: Agenzia Vista)