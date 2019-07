STRASBURGO – “Nessun finanziamento russo alla Lega, me lo ha assicurato Putin”. Così il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi risponde a margine di una seduta al parlamento Europeo di Strasburgo a riguardo del presunto finanziamento alla Lega da parte di esponenti del Governo russo.

Queste le parole di Berlusconi: “Io sono sicuro che la russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega, mi è stato assicurato direttamente dal presidente Putin”.

Prosegue Berlusconi: “Putin non aveva alcuna ragione per dirmi una cosa diversa dalla realtà, ne vedo francamente quale interesse possa avere Putin e la Federazione russia a finanziare un partito come la Lega. Se ci sono state trattative tra privati, queste sono cose possono accadere, anche perché la Russia è un fornitore importante per l’Europa e l’Italia di gas e petrolio. Immettersi in questo commercio è cosa diversa del finanziamento ad un partito, cosa che sarebbe contraria alla legge”.

Intanto, per quanto riguarda i presunti fondi, il premier Giuseppe Conte mercoledì prossimo sarà in Aula al Senato alle 16.30 per riferire sulla vicenda. E’ quanto prevede il calendario approvato dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

Fonte: Ansa, Agenzia Vusta /Alexander Jakhnagiev