BIBBIANO (REGGIO EMILIA) – A tre giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, il leader della Lega Matteo Salvini torna a parlare da Bibbiano (Reggio Emilia) e ad usare la vicenda degli affidi. “Sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi. Noi non siamo qua ad accusare nessuno ma a chiedere giustizia”, ha detto dal palco l’ex ministro dell’Interno, aprendo la manifestazione organizzata dal suo partito.

“I protagonisti saranno solo mamme, papà e bambini, purtroppo qui ci sono alcune centinaia di mamme papà e nonne che avrebbero potuto portare la loro testimonianza. Noi ne faremo parlare alcuni”, ha spiegato il segretario leghista.”Faremmo tutto il possibile perché sia fatta giustizia e Bibbiano sia ricordata per la bellezza di chi ci abita e non per i bambini rubati”, ha continuato.

“Mi spiace se a qualche metro di distanza ci sia qualcuno a fare polemica, perché sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi”, ha detto, con riferimento alla manifestazione delle Sardine. (Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)