BIRMINGHAM – A Birmingham in Alabama, alcune donne si prendono a calci e pugni e una scarpa viene scagliata contro un bambino. Accade nel centro commerciale Riverchase Galleria oggi 24 novembre, in occasione del Black Friday, il venerdì degli sconti che segue il giorno del Ringraziamento.

Questa giornata che apre gli acquisti natalizi e che si sta diffondendo anche da noi, negli Usa spesso si trasforma in un ring. In questo caso è stato necessario l’intervento della polizia per fermare le due donne che si accapigliavano per un paio di scarpe scontate. L’intera scena ripresa da alcuni clienti che ridevano ed è stata postata su YouTube. Il bilancio della rissa è di alcuni feriti e il Riverchase, per poter ripristinare l’ordine, è stato chiuso per ore.