ROMA – Bobo Vieri è finalmente papà: la sua dolce metà Costanza Caracciolo ha dato alla luce la piccola Stella tra le 7 e le 8 di domenica mattina. “La mamma e la bimba stanno bene”, si legge sui social. Il parto è avvenuto in una clinica a Milano, nonostante papà Bobo abbia più volte manifestato il desiderio di far nascere la sua bambina negli Stati Uniti.

Si è conclusa felicemente la dolce attesa dell’ex bomber e dell’ex velina, che da lungo tempo sognavano di formare una famiglia. La coppia, colpita da un aborto spontaneo prima dell’arrivo della piccola Stella, è riuscita a superare il doloroso momento con grazia e discrezione. E oggi entrambi sono al settimo cielo.

Ora i fan attendono speranzosi l’ultimo grande passo: a quando il matrimonio? Secondo indiscrezioni Vieri, dopo il lieto evento, sarebbe pronto a fare a Costanza la fatidica domanda. “Io non ho problemi – aveva detto in una recente intervista – facciamo nascere la bambina e poi vediamo”.

Intanto mamma Costanza e papà Bobo festeggiano l’arrivo della piccola Stella. “Siamo prontissimi”, così dicono in coro i due neogenitori in un video postato su Instagram dall’ex centravanti della nazionale. Per Christian Vieri, che in carriera ha vestito le maglie di Juve, Inter, Milan e Lazio, si tratta della prima figlia.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev