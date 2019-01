BOLOGNA – Riccardo è un giovane di Bologna che ha conosciuto casualmente una ragazza che ora vorrebbe ritrovare. Per farlo, ha scritto un maxi-lenzuolo con della vernice la frase “cercasi Nadia disperatamente”.

Così, armato di maxi-lenzuolo e vernice, ha scritto un messaggio che poi ha steso all’inizio di via Saffi. Il ragazzo ha poi dato appuntamento alla giovane alle 17 di domenica 6 gennaio.

Nadia, racoonta Etv Bologna che ha diffuso il video, sembra non essersi presentata ma Riccardo non demorde e spera che la giovane si presenti nei prossimi giorni.

Riccardo non ha raccontato come ha conosciuto la giovane, ma a quanto pare deve essere rimasto davvero colpito da lei. Anche di Nadia non si sa nulla e chissà se, nei prossimi giorni, i due riusciranno ad incontrarsi.

Il video, diffuso da Etv Bologna, è stato intanto ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.