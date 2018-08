BOLOGNA – La Polizia, al termine delle indagini, ha recuperato il computer del piccolo Andrea, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] rubato nella scuola Giordani di Bologna. La vicenda aveva commosso tutta l’Italia, inducendo Marco Verratti, calciatore della nazionale italiana e del Psg, a fare una donazione per permettere all’Istituto scolastico di riacquistare la strumentazione sottratta.

Gli agenti, dal giorno in cui era stato scoperto il furto, hanno avviato una complessa e rapida attività investigativa per far si che Andrea, potesse iniziare il nuovo anno scolastico. Sul computer rubato era, infatti, istallato un particolare programma che consente al piccolo di 9 anni, affetto da una grave patologia, di frequentare la quarta elementare, comunicando con insegnanti e compagni di classe.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.