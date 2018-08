TARANTO – Un intenso nubifragio con grandine si è abbattuto domenica pomeriggio su Grottaglie, in provincia di Taranto. Numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall’acqua, con i passeggeri a bordo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

In questo video diffuso dalla Polizia di Stato, si vede l’equipaggio di una Volante del Commissariato di Grottaglie che interviene in soccorso di una macchina, sommersa dall’acqua fino ai finestrini ed occupata da una famiglia: l’acqua era già entrata nell’abitacolo ed aveva raggiunto il volante mentre sui sedili posteriori, ancorato al seggiolino, c’era un bimbo di circa quattro anni.

I poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza il bimbo: è stato preso in braccio da uno degli operatori, portato sull’auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo, sono stati tratti in salvo anche i giovani genitori ed accompagnati in Commissariato per le prime cure. Lo stesso equipaggio, tornando nelle zone allagate, ha soccorso anche il conducente di un’altra vettura e portato in sicurezza una donna che era uscita dall’abitacolo a seguito dell’inondazione e si era rifugiata in un’area completamente circondata dalle acque.

Inoltre, sulla Strada Provinciale 83, gli agenti hanno salvato un dipendente di Poste Italiane, che a bordo dello scooter aziendale è stato investito lateralmente da un torrente di fango e acqua.

Fonte video: Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev