Bonaccini: “I campanelli Salvini vada a suonarli da un’altra parte”

BOLOGNA – Stefano Bonaccini, il governatore confermato dell’Emilia Romagna, parla ancora della netta vittoria, sul centrodestra a guida Salvini, ottenuta nella sua regione. “Loro erano certi di vincere. Anzi: Salvini 48 ore fa ha detto: non mi interessa vince mi interessa di quanto stravinco. Ecco, ora i campanelli vada a suonarli da un’altra parte”.

Boncaccini ha spiegato che “questa regione ha dimostrato che se vuoi suonare i campanelli non vieni qui, li suoni a casa tua. Lo dico con tutto il rispetto”. Poi ha aggiunto di aver sentito le Sardine: “Ho sentito Mattia Santori poco fa non l’avevo mai sentito nemmeno al telefono. L’ho voluto ringraziare, per la straordinaria mobilitazione che le sardine hanno saputo mettere in campo”.

“Salvini ha giocato a Salvini contro Bonaccini. A me quella sfida non interessava, ma Salvini ha perso e io ho vinto”. “Abbiamo smentito le cassandre che indicavano che sarebbe stata la debacle del Pd”, ha aggiunto Bonaccini, ricordando che “dopo solo 8 mesi il centrosinistra ha recuperato oltre 10 punti” e il “Pd è tornato primo partito, nonostante la Lega abbia giocato il carico da novanta”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev