ROMA – “Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo”. Così, nel bel mezzo delle frizioni tra Movimento 5 Stelle e Lega sul condono fiscale, Radio Rock 106.6 ha tentato di tastare il polso della stabilità di governo. E per farlo ha intercettato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, braccato dal karaoke reporter, Dejan Cetnikovic, al termine di Italia 5 Stelle, si è prestato a intonare un classico di Gino Paoli.

“Quattro amici al bar”, presa a pretesto per richiamare l’agenda governativa e del M5S, è stata la scelta canora del guardasigilli grillino. Impossibile non evidenziare, durante l’esibizione, le parole chiave del brano come “onestà” e “solidarietà”.

“Abbiamo fatto pace – ha commentato Bonafede – superiamo ogni volta tutto”, ha detto rassicurando sulle sorti del governo giallo-verde.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev