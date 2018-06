ROMA – L’europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, interviene al Parlamento Ue e parla dell’Aquarius: “Voglio sapere quali tra i presenti fa quello che fa l’Italia nel Mediterraneo. L’Italia si è svegliata, ora per voi la pacchia è finita”. L’eurodeputato parla alla plenaria del Parlamento europeo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a Strasburgo e al termine del suo intervento riceve qualche applauso.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.

Ecco cosa altro ha detto Borghezio: “Bisognerebbe fare un monumento a Salvini e a tutto il governo italiano per avere gettato un sasso nello stagno visto che finalmente ha provocato questa discussione. Un monumento a Salvini perché finalmente ha svegliato questa Europa assente, disattenta e ipocrita, perché voi siete per l’accoglienza, ma da fare nelle case degli italiani. Gli italiani ora hanno ripreso la loro sovranità con questo governo, che non è né razzista né xenofobo”, ha aggiunto Borghezio che si è poi associato all’invito di Tajani affinché “il Consiglio adotti finalmente una decisione e si decida ad affrontare in fondo il problema dei migranti”.