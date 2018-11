BAHIA – A Bahia in Brasile, i pazienti in dialisi nella clinica “CSB – Nefrologia & Hemodiálise” hanno deciso di partecipare ad un video ironico che poi è stato postato in Rete dal canale Instagram della struttura sanitaria.

Nel filmato, i dottori hanno voluto portare il sorriso tra i pazienti in cura. La clip è stata poi condivisa da milioni di persone di tutto il mondo e ripresa dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

La clinica ha spiegato che “sotto la supervisione della nostra assistente sociale Juliana, il reparto ha partecipato all’hashtag #challengedordordeste. La performance è stata fatta nel momento appropriato, garantendo la sicurezza dei pazienti che hanno acconsentito alla prova”.