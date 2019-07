ROMA – “La flat tax la garantisco io come presidente del Consiglio. Ci metteremo da subito al lavoro per un progetto riformatore nell’interesse degli italiani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario sulle nomine.

Le parole sembrano rassicurare Salvini che, da Cantù, durante un comizio dice: “Oggi anche il presidente Conte mi ha detto ‘sono d’accordo si può cominciare sulla via della flat tax'”. Salvini ha raccontato di essersi sentito con il premier ed ha aggiunto che nella manovra economica “che andremo a fare nelle prossime settimane ci sarà un sostanzioso taglio di taglio di tasse per imprese e famiglie”. Conte si è detto anche fiducioso sui conti italiani che, assicura, “sono in ordine” e si è detto fiducioso anche per quanto riguarda la manovra di infrazione.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con le parole del premier italiano.