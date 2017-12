ROMA – Una telecamera sullo sportello e uno skimmer per decodificare la carta sulla tastiera. E’ la trappola che una banda di bulgari ha piazzato su un bancomat di Piazza di Spagna a Roma. Un bancomat centralissimo dove ogni giorno centinaia di persone, tra turisti, commercianti e residenti, preleva e versa. I carabinieri hanno visto la banda in azione e, dopo vari appostamenti, quando i bulgari sono tornati a recuperare l’apparecchiatura con i dati acquisiti, sono immediatamente intervenuti e hanno arrestato due uomini di 28 e 55 anni.

I carabinieri hanno anche individuato una camera di un B&B, in via XX Settembre, dove alloggiavano e dove è stato trovato il terzo complice, 44 anni. Nella camera hanno trovato 12 carte magnetiche vergini, 6 carte di credito già clonate con relativi codici Pin, una scheda di memoria Micro-SD dove erano acquisiti dati di altre carte da clonare, un computer con programmi di masterizzazione e clonazione, e diverse centinaia di euro in contanti.

Gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli. Sono accusati di accesso abusivo a sistema telematico e detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telematiche e associazione per delinquere.