NEWARK – Una donna incinta viene rimproverata dalla manager di un Burger King di Newark nell’Ohio. La donna viene accusata di metterci troppo ad ordinare: peccato però che sia l’unica cliente ad ordinare del cibo in quel momento.

Questa disavventura è accaduta a Lizzie Ramsey. La donna insieme al marito Cody si ferma per ordinare del cibo dall’auto col marito. La persona al microfono è però molto scortese e chiede alla donna e al marito di sbrigarsi. A questo punto, Lizzie e Cody decidono di entrare nel fast food per lamentarsi del trattamento e scoprono che la manager è la stessa donna che ha risposto al microfono usato per ordinare direttamente dall’auto.

“Volevamo far sapere al manager come stava agendo la donna al microfono”, ha raccontato la Ramsey ai media locali citati dal Daily Mail. Una volta nel fast food però, l’amara sorpresa. La manager continua a discutere con la donna in evidente stato di gravidanza minacciando di chiamare la polizia se non avesse ordinato più velocemente. La manager chiede poi alla donna di lasciare il negozio.

Ramsey risponde che non ci dovrebbe essere un limite di tempo quando si ordina del cibo. Il marito interviene e minaccia di voler presentare un reclamo all’azienda. Niente ferma però la furia della manager che continua a sbraitare.

Un rappresentante dell’Ocedon Restaurant Group, il marchio che gestisce Burger King, dopo la diffusione del video in Rete ha contattato la donna e il marito offrendo loro un buono spesa. L’uomo si è scusato per il trattamento subito ma alla Ramsey però, a quanto pare, non sembrano essere bastate le scuse: “Quella donna dovrebbe essere licenziata” ha infatti detto la donna, aggiungendo che “un cliente non si tratta così”.