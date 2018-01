BUSSOLENO – Un uomo di 45 anni di origini marocchine residente da tempo a Bussoleno, in provincia di Torino, si era specializzato in furti di cellulare su furgoni e auto. Mentre il conducente del mezzo faceva benzina, l’uomo con precedenti di polizia per furto e rapina allungava la mano e rubava lo smartphone.

L’uomo è stato identificato e denunciato per furto grazie ad un video pubblicato anche su YouTube. Mentre il conducente scende dal veicolo per fare benzina, il ladro si nasconde dietro il furgone e dopo aver aperto la portiera dalla parte del passeggero ruba il cellulare. Il tutto accade mentre il proprietario del furgone continua a guardare il display di erogazione carburante senza accorgersi di nulla.

Numerosi i casi segnalati ai carabinieri che hanno arrestato l’uomo dopo aver visionato le immagini della telecamera di sorveglianza.