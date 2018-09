BOLOGNA – Un uomo di 78 anni era scomparso da casa la mattina di mercoledì 12 settembre. L’uomo si trovava in vacanza a Cà Santoni anel comune di San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna. Era uscito per fare una passeggiata in un bosco e non era rincasato. I familiari, preoccupati, hanno allertato il 118 che ha chiamato a sua volta il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con le squadre territoriali che hanno condotto la ricerca insieme ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e Protezione Civile.

L’anziano era scivolato nel bosco rimanendo a terra e non poteva muoversi. impossibilitato a muoversi. L’umo è stato imbracato e soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato del salvataggio.