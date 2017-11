HOUSTON – Un dipendente di Jack in the Box, una nota catena di fast food statunitense, versa la stessa quantità di caffè in tre tazze di diverse dimensioni. In tutti e tre i casi il liquido raggiunge quasi l’orlo delle tazze. Il video, dopo essere stato postato è diventato virale su tutti i social.

Di cosa si tratti non è cosa nota. Truffa ai danni degli avventori di Jack in the Box o semplice illusione ottica? L’impiegato che ha postato il video è originario di Houston. probabilmente il video proviene dalla stessa città del Texas.