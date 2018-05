CAGLIARI – In viale Marconi a Cagliari è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco per soccorrere una persona che per cause accidentali era caduta dal cavalcavia.

L’uomo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] era finito in mezzo alla fitta vegetazione sottostante. L’intervento degli specialisti dei Vigili del fuoco ha permesso il recupero del malcapitato. Sul posto erano presenti anche diverse ambulanze del 118. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.