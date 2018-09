ROMA – Grande rientro in Senato per Roberto Calderoli. Il senatore della Lega è tornato in Aula dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Calderoli aveva contratto una brutta encefalite virale probabilmente trasmessa dalla puntura di una zanzara West Nile.

Al suo ingresso a Palazzo Madama, la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, lo ha salutato calorosamente e l’intera Aula gli ha tributato un fragoroso applauso.

“Me la sono vista brutta“, aveva scritto lo stesso senatore su Facebook dopo averla scampata. “Avrei preferito farne a meno, ma ancora una volta ho toccato con mano l’eccellenza della sanità della Lombardia, in una delle sue migliori strutture, l’ospedale San Raffaele di Milano, dove nei giorni scorsi sono stato ricoverato in terapia intensiva”.

Fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev