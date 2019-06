ROMA – Carlo Calenda e il tutorial sui social indirizzato a Di Maio. L’ex ministro dello Sviluppo Economico incalza Luigi Di Maio che ricopre lo stesso ruolo nell’attuale governo parlando delle crisi aziendali e delle fusioni aziendali avvenute nell’ultimo periodo e di come sono state affrontate dal leader M5s. Poi l’accusa a Di Maio, incapace di essere stato in grado di convocare i vertici della Fiat durante la trattativa, saltata, con i francesi di Renault.

L’ex ministro spiega cosa fece lui nell’accordo tra Fincantieri e i francesi di Naval Group: una trattativa conclusa con un ampio margine di controllo rimasto in mani italiane. “Hai fatto una simile negoziazione per Renault e Fiat?” Chiede Calenda rivolgendosi a Di Maio. “Ieri hai detto una cosa un po’ strana: non so perché è saltato l’accordo. Ma come è possibile che la più grande azienda italiana che ha stabilimenti ovunque faccia un accordo con i francesi e tu non ne sappia nulla?”

Prosegue Calenda: “Ma come, sei il ministro dello Sviluppo Economico. Era successo lo stesso con Magneti Marelli. Ricordi? L’hanno venduta ai giapponesi. C’era tutto il know how italiano. Usa il golden power ti avevamo detto. Non per bloccare la vendita ma per mettere delle prescrizioni per non fare delocalizzare i brevetti. Sì si lo faccio, la tua risposta e non lo hai fatto. Ma allora Luigi, non sarà che tu davanti a questi poteri forti tremi ed io che provengo dai poteri forti come dici tu mi faccio meno problemi? ” conclude, ironizzando, Calenda.

Fonte Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev