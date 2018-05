NAPOLI – Fa tappa a Napoli SocialCom in Tour per discutere di “Evoluzione della rete tra social media e privacy”. Con il Fondatore di SocialCom Italia, Luca ferlaino, il sindaco Luigi de Magistris [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e l’eurodeputata Pina Picierno.

“L’acquisizione dei dati personali in rete è il prezzo da pagare per usufruire di servizi a patto però che sia fatto in maniera legittima legittima. Evidentemente nel caso Cambridge Analytica ciò non accadeva”. Queste le parole di Luca Ferlaino ai microfoni dell’ Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.