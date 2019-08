ROMA – La Camera chiude per ferie e i parlamentari tornano a casa trascinando i loro trolley. Come ogni anno, i primi di agosto è tempo di vacanze anche per i deputati della Repubblica che quest’anno se ne staranno senza lavorare per ben 38 giorni, due in meno rispetto ai 40 del 2017.

L’ok ai 38 giorni di vacanza è stato bipartisan, con votazione positiva da parte di tutti i partiti. La prossima riunione di Montecitorio è in programma il 9 settembre. Diversa la situazione del Senato, che lavorerà una settimana in più per licenziare il decreto Sicurezza bis, tra il 5 e il 6 agosto.

L’Aula si è riunita per l’ultima volta ieri, giovedì 1 agosto. La prima votazione che comincierà il 10 settembre è sulla proposta di legge per il taglio dei parlamentari.

Se nel 2018 i giorni di ferie furono 40, il record “positivo” va al 2013. Quell’estate, i giorni di ferie furono “soltanto” 27.

Fonte: Il Messaggero. Il video dell'”esodo” dei trolley in vacanza lo pubblica Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.