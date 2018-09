ANCONA – Incidente sulla autostrada A14 sabato 8 settembre. Intorno alle 7:45 di mattina un camion cisterna ha iniziato a perdere acido cloridrico all’interno dell’area di servizio Conero Ovest, nelle Marche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). La squadra dei pompieri ha delimitato l’area dell’intervento ed è riuscita a contenere la perdita grazie ad un’apposito materiale assorbente.

A quel punto i pompieri hanno staccato la motrice del camion che non era coinvolta dalla fuoriuscita dell’acido. Il nucleo Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico dei vigili del fuoco è stato impegnato soprattutto nelle fasi successive della messa in sicurezza, quando il contenuto della cisterna è stato travasato in un’altra autobotte da parte di una ditta specializzata.