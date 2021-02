“Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Lo annuncia il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta del venerdì su Facebook. Diretta nel corso della quale non ha lesinato i suoi soliti affondi caustici, anche sul governo Draghi e sulla sua composizione.

De Luca, capitolo scuola

Per quanto riguarda la situazione contagi in Campania De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. “Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico – ha detto – e poi parleremo di riapertura”.

Per i lavoratori della scuola, ha aggiunto, “abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate”. “Di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.

De Luca e l’acquisto dei vaccini all’estero

“Con queste forniture andremo alle calende greche per completare la vaccinazione”, ha ribadito De Luca. Per questo dice che sarà necessario valutare “di fare la prima dose, e poi si vede”.

“Se dobbiamo stare fermi meglio avere una copertura al 50-60%, che riduce comunque l’attacco del Covid, piuttosto che stare a contemplare il nulla”, ha aggiunto.

“Forse ci saranno novità, la prossima settimana, per l’approvvigionamento dei vaccini all’estero. L’acquisto all’estero avverrà avendo avendo chiari due presupposti – ha spiegato – la Campania non userà mediatori o intermediari, parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. In ogni caso i vaccini che saranno somministrati saranno valutati e approvati da autorità di controllo come Ema e Aifa”.

De Luca: “Non aspettiamoci miracoli da questo governo”

“Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo”, ha aggiunto poi De Luca. “Credo che ci siano aspettative francamente esagerate. Credo che sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli”.

Per De Luca la “forte presenza dei tecnici creerà difficoltà nei rapporti con i territori”.

De Luca: “Stendiamo un velo pietoso su nomina sottosegretari”

Quindi l’ultimo affondo: “Stendiamo un velo pietoso sulla nomina dei sottosegretari del Governo, per carità cristiana, ma anche per non cadere nel penale”.

Fonte VIDEO: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev