GENOVA – Grande partecipazione all'evento "La tua Arma per la sicurezza e l'ambiente" che si è tenuto al teatro Politeama di Genova, ed ha visto il coinvolgimento di centinaia di ragazzi provenienti dalle scuole medie e dai licei romani, con l'obiettivo di sensibilizzarli sul ruolo dell'Arma dei Carabinieri che opera in difesa del patrimonio agro-forestale italiano. L'iniziativa è stata dedicata all'approfondimento e alla scoperta di 5 aree tematiche in cui generalmente operano i Carabinieri. L'incontro si è aperto con i saluti di benvenuto del Generale Maurizio Stefanizzi, Capo del V° Reparto dell'Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e ideata da Ital Communications di Attilio Lombardi, ha visto la partecipazione di oltre 1000 ragazzi(12-18 anni). Nel piazzale esterno del Teatro è stata allestita una mostra di mezzi automobilistici usati dall’Arma per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.

Le prime tre tappe si sono realizzate con grande successo a Roma (marzo 2017), Milano (maggio 2017) e Firenze (novembre 2017), registrando un importante coinvolgimento degli studenti e dei maggiori media nazionali.

L’evento è stato condotto da Cristina Chiabotto e Valerio Staffelli – inviato di Striscia la Notizia – ed è stato suddiviso in cinque mini panel, che tratteranno le aree tematiche in cui generalmente operano i Carabinieri, con l’obiettivo di diffondere fra i giovani una cultura più capillare della legalità in materia ambientale.

